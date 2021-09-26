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В Германии выпустили коллекционных плюшевых мишек в образе Меркель

Lenta.ruиещё 9
18 минут назад

Компания из Германии Hermann-Spielwaren решила сделать приятный сюрприз покидающей пост спустя 16 лет у власти Ангеле Меркель и выпустить коллекционных плюшевых мишек в ее образе. Об этом пишет The Washington Post.

В Германии выпустили плюшевых мишек в образе Меркель
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Тираж эксклюзивных игрушек составил всего 500 экземпляров, каждый имеет прическу, как у канцлера, ожерелье из бусин в цветах немецкого флага. Медвежата ростом около 40 сантиметров наряжены в красный пиджак, напоминающий любимую одежду Меркель.

Владелец компании Мартин Херманн рассказал, что мишки сделаны в традиционном стиле, их лапки сложены таким образом, чтобы показать фирменный жест канцлера, сложенные домиком пальцы. Бизнесмен добавил, что сам является поклонником Меркель и высоко оценивает ее деятельность во время всех кризисов, пережитых Германией в годы ее руководства.

Игрушки привлекли внимание коллекционеров из разных стран. Часть по заказу отправили в США и другие страны, одного из медведей планируется подарить Меркель после выборов. Для покупателей цены игрушки составляет около 221 доллара (около 16 тысяч рублей).

Выборы в бундестаг пройдут в Германии 26 сентября. После этого избранные депутаты выберут нового канцлера. В этот раз Меркель не будет претендовать на этот пост. Ранее она рассказала, что после ухода с поста канцлера останется проживать в Берлине и Уккермарке, где у нее есть квартира и загородный дом.

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