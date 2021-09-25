Жители Афганистана рассказали о жизни под властью талибов

Спустя месяц после прихода к власти «Талибана» (признан террористической организацией и запрещен в России) обстановка в Кабуле напоминает локдаун, все жители города сидят по домам. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказала студентка и активистка Тамана.

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По словам девушки, в столице почти не работают банки и магазины, лишь некоторые открываются буквально на пару часов раз в несколько дней.

«Такое чувство, будто нашу жизнь поставили на паузу. Привыкнуть к такому невозможно, все пребывают в состоянии шока», — описала она новый режим.

Опасаясь арестов, молодые афганцы почти перестали приходить в мечети, рассказал муфтий Абдул Кадер. По его словам, талибы неоднократно задерживали людей прямо во время молитвы. Кроме того, со сменой власти многие лишились работы и не могут заработать себе на кусок хлеба. Потрясенные происходящим люди обращаются к имамам только с одной просьбой — помочь им выбраться из Афганистана.

Особенно непросто приходится выходцам из Панджшера, оказавшего сопротивление «Талибану». Опасаясь расправ боевиков, многим жителям пришлось бросить свои дома и бежать в другие города. Так произошло и с семьей Сеяма. После нескольких КПП и тщательных допросов боевиков, им удалось добраться до Кабула, где они не могут чувствовать себя в безопасности — ведь талибы разыскивают выходцев из Панджшера. «Поэтому каждую ночь мы проводим в новом месте — если нас найдут, то в живых не оставят», — поделился юноша.

Ранее стало известно, что «Талибан» вернет практику смертных казней и отрубания конечностей, применявшихся в их первый период правления.