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Афганские беженцы напали на военнослужащую США

Елена Прошина
7 минут назад

Американская военнослужащая подверглась нападению со стороны группы афганских беженцев, которые содержатся на армейской базе в штате Нью-Мексико в США, сообщает РИА Новости со ссылкой на командование объекта.

Афганские беженцы напали на военнослужащую США
Фото: ТАССТАСС

По словам женщины, 19 сентября она подверглась нападению со стороны небольшой группы эвакуированных афганских мужчин на территории комплекса Донья Ана.

Подробности инцидента не разглашаются. Им занимается ФБР. Пострадавшая получила помощь, а руководство базы усилило меры безопасности.

После ухода американского контингента из Афганистана США согласились принять у себя десятки тысяч жителей страны, сотрудничавших с американскими войсками. В настоящее время в Соединенных Штатах находится первая группа беженцев из Афганистана. Они остаются в транзитных лагерях, развернутых на американских военных базах за рубежом.

Их доставка в США затягивается из-за вспышки кори среди беженцев. Об этом ранее сообщила официальный представитель Белого дома Джен Псаки. Обнаружены четверо заболевших. В связи с этим, эвакуационные рейсы в США приостановлены. В страну из Афганистана прибыло около 60 тысяч человек.

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