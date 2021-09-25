Китай освободил задержанных за шпионаж канадцев

Граждане Канады Майкл Ковриг и Майкл Спэйвор, задержанные китайской стороной в 2018 году, вылетели на родину, сообщает CBC со ссылкой на заявление премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

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По его словам, воздушное судно с канадцами на борту взяло курс домой, покинув китайское воздушное пространство. Трюдо отметил, что мужчины «пережили невероятно тяжелое испытание» и проявили «силу, настойчивость и стойкость».

В декабре 2018 года китайские власти задержали Майкла Спэйвора и Майкла Джона Коврига по обвинению в совершении действий, представляющих угрозу нацбезопасности КНР. Они были арестованы в мае 2019 года, а в июне 2020 года китайская прокуратура предъявила им обвинения в шпионаже. В Канаде назвали их задержание незаконным.

Тем временем, в Канаде освобождена финансовый директор китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу. Минюст дал ей разрешение покинуть страну. 24 сентября финдиректор заключила сделку с властями США, требовавшими ее экстрадиции из-за подозрений в нарушении американских торговых санкций против Ирана. Мэн частично признала вину в обмен на прекращение попыток добиться ее выдачи.