На Филиппинах признали безопасность вакцины «Спутник V»

Вакцина от коронавируса «Спутник V» российского производства безопасна и не вызывает побочных эффектов, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра иностранных дел Филиппин Теодоро Локсина.

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По его словам, в страну начались поставки российского препарата против COVID-19.

«Она очень хорошо известна и очень безопасна, не вызывает побочных эффектов», — сказал глава внешнеполитического ведомства на полях 76-й Генеральной ассамблеи ООН.

Локсин отметил, что Филиппины действительно заинтересованы в «Спутнике V».

Как сообщалось ранее, эффективность российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» по отношению к дельта-штамму превышает 83%. Об этом заявил директор НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, эффективность препаратов Moderna и Pfizer против этого варианта COVID-19 составляет менее 50%.

«Спутник V» - комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции. Препарат разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.