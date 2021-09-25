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Пентагон ответил на предложение расширить контакты с Россией

Елена Прошина
1 час назад

Контакты американского военного ведомства с российскими коллегами сведены к минимуму из-за ограничений законодательства США, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление пресс-секретаря Минобороны Джона Кирби.

Пентагон ответил на предложение расширить контакты с Россией
Фото: ТАССТАСС

Так он прокомментировал интервью председателя Объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли, выступившего за расширение военных контактов с Россией. В Пентагоне отметили, что сотрудничество с Москвой приостановлено из-за «агрессивных действий на Украине» — как по политическим соображениям, так и по букве закона.

По словам Кирби, коммуникации с российской стороной «сведены к чуть более чем дюжине взаимодействий», что позволяет минимизировать «риск неверной оценки взаимных действий и предотвращает конфликты при проведении военных операций». В качестве примера приводятся контакты по Сирии.

Как сообщалось ранее, замглавы Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Джон Хайтен заявил, что война с Россией и Китаем приведет к разрушительным последствиям для всего мира, и целью США должно стать недопущение подобного противостояния. По мнению Хайтена, странам необходимо стремиться к сотрудничеству.

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