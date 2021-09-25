Пентагон ответил на предложение расширить контакты с Россией

Контакты американского военного ведомства с российскими коллегами сведены к минимуму из-за ограничений законодательства США, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление пресс-секретаря Минобороны Джона Кирби.

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Так он прокомментировал интервью председателя Объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли, выступившего за расширение военных контактов с Россией. В Пентагоне отметили, что сотрудничество с Москвой приостановлено из-за «агрессивных действий на Украине» — как по политическим соображениям, так и по букве закона.

По словам Кирби, коммуникации с российской стороной «сведены к чуть более чем дюжине взаимодействий», что позволяет минимизировать «риск неверной оценки взаимных действий и предотвращает конфликты при проведении военных операций». В качестве примера приводятся контакты по Сирии.