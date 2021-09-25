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За два дня до выборов в Германии телеканал уже показал результаты

Ura.Ru
33 минуты назад

Немецкий телеканал ARD показал в прямом эфире результаты экзитполов (соцопросы, которые проводят у избирательных участков) за два дня до выборов депутатов Бундестага. Об этом написали немецкие СМИ.

Немецкий телеканал показал результаты выборов до их начала
Фото: URA.RUURA.RU

«Согласно попавшим в эфир „данным“, Социал-демократическая партия Германии „получила“ 22,7%, блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов „набрал“ 22,1%, Свободной демократической партии „досталось“ 13,2%, а „Альтернативе для Германии“ — 10%», — пишет РИА «Новости».

Через несколько секунд новостная строка погасла, но издание Bild успело сделать скриншот. Телеканал комментариев не дал.

26 сентября в Германии пройдут выборы в Бундестаг после которых Ангела Меркель уйдет в отставку с должности канцлера, передает телеканал 360. Пресса уже выяснила размер ее пенсии. МИД Германии заявил об активных действиях российских шпионов-хакеров перед выборами.

В мире,Ангела Меркель,МИД,Бундестаг,Телеканал "360° Подмосковье",РИА Новости,
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