Немецкий телеканал показал результаты выборов до их начала

Немецкий телеканал ARD показал в прямом эфире результаты экзитполов (соцопросы, которые проводят у избирательных участков) за два дня до выборов депутатов Бундестага. Об этом написали немецкие СМИ.

Фото: URA.RU URA.RU

«Согласно попавшим в эфир „данным“, Социал-демократическая партия Германии „получила“ 22,7%, блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов „набрал“ 22,1%, Свободной демократической партии „досталось“ 13,2%, а „Альтернативе для Германии“ — 10%», — пишет РИА «Новости».

Через несколько секунд новостная строка погасла, но издание Bild успело сделать скриншот. Телеканал комментариев не дал.