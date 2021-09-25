Прежние власти Афганистана выступят на Генассамблее ООН

На Генеральной Ассамблее ООН выступит представитель прежних властей Афганистана, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Генерального секретаря организации Стефана Дюжаррика.

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Представлять страну на неделе высокого уровня ГА будет назначенный прежним правительством Гулям Исхакзай. Его речь запланирована на 27 сентября.

Ранее талибы (запрещенное в России радикальное движение «Талибан») предложили кандидатуру своего представителя в ООН, заявив о желании выступить на неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи. Обращение находится в стадии рассмотрения.

Исхакзай был назначен свергнутым правительством страны. Талибы рассчитывали, что представлять их будет Сухейль Шахин.

Как сообщалось ранее, представитель «Талибана» призвал Россию стать посредником между Афганистаном и ООН. Он попросил содействия Москвы в мирном урегулировании в регионе и в процессе восстановления Афганистана.

Кроме того, представитель «Талибана» заявил о намерении движения ликвидировать все пути контрабанды наркотиков. В связи с этим радикалы готовят обращение к Москве с просьбой о помощи в борьбе с наркотрафиком.