Прежние власти Афганистана выступят на Генассамблее ООН

На Генеральной Ассамблее ООН выступит представитель прежних властей Афганистана, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Генерального секретаря организации Стефана Дюжаррика.
Представлять страну на неделе высокого уровня ГА будет назначенный прежним правительством Гулям Исхакзай. Его речь запланирована на 27 сентября.
Ранее талибы (запрещенное в России радикальное движение «Талибан») предложили кандидатуру своего представителя в ООН, заявив о желании выступить на неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи. Обращение находится в стадии рассмотрения.
Исхакзай был назначен свергнутым правительством страны. Талибы рассчитывали, что представлять их будет Сухейль Шахин.
Как сообщалось ранее, представитель «Талибана» призвал Россию стать посредником между Афганистаном и ООН. Он попросил содействия Москвы в мирном урегулировании в регионе и в процессе восстановления Афганистана.
Кроме того, представитель «Талибана» заявил о намерении движения ликвидировать все пути контрабанды наркотиков. В связи с этим радикалы готовят обращение к Москве с просьбой о помощи в борьбе с наркотрафиком.
Запрещенный во многих странах мира «Талибан» зародился в Афганистане среди пуштунов в 1994 году. Движение правило страной с 1996 по 2001 год.