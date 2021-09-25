В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Прежние власти Афганистана выступят на Генассамблее ООН

Елена Прошина
56 минут назад

На Генеральной Ассамблее ООН выступит представитель прежних властей Афганистана, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Генерального секретаря организации Стефана Дюжаррика.

Прежние власти Афганистана выступят на Генассамблее ООН
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Представлять страну на неделе высокого уровня ГА будет назначенный прежним правительством Гулям Исхакзай. Его речь запланирована на 27 сентября.

Ранее талибы (запрещенное в России радикальное движение «Талибан») предложили кандидатуру своего представителя в ООН, заявив о желании выступить на неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи. Обращение находится в стадии рассмотрения.

Исхакзай был назначен свергнутым правительством страны. Талибы рассчитывали, что представлять их будет Сухейль Шахин.

Как сообщалось ранее, представитель «Талибана» призвал Россию стать посредником между Афганистаном и ООН. Он попросил содействия Москвы в мирном урегулировании в регионе и в процессе восстановления Афганистана.

Кроме того, представитель «Талибана» заявил о намерении движения ликвидировать все пути контрабанды наркотиков. В связи с этим радикалы готовят обращение к Москве с просьбой о помощи в борьбе с наркотрафиком.

Запрещенный во многих странах мира «Талибан» зародился в Афганистане среди пуштунов в 1994 году. Движение правило страной с 1996 по 2001 год.

В мире,Талибан,Генассамблея ООН,ООН,ИТАР-ТАСС,
2
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители