«Ни к чему не привели»: в Германии признали бесполезность антироссийских санкций

Он отметил, что в интересах Германии поддерживать дружеские отношения с Россией, США и Китаем. Он напомнил партийцам о политике «изменения через сближение», которую проводил Вилли Брандт - социал-демократ, занимавший пост канцлера Германии в 1969-1974 годах.

Это будут первые с 2005 года выборы, на которых Христианско-демократический союз не будет возглавлять Ангела Меркель. Срок ее полномочий официально заканчивается на учредительном заседании новоизбранного Бундестага, которое состоится после выборов. При этом Меркель может остаться на своем посту до формирования нового правительства и, возможно, обгонит Гельмута Коля, который находился у 5869 дней с 1 октября 1982 года по 26 октября 1998 года. Этот срок у Меркель придется на 17 декабря нынешнего года.