«Ни к чему не привели»: в Германии признали бесполезность антироссийских санкций

Политика санкций и конфронтации с Россией не приносит результата, заявил бывший глава фракции «Левых» в бундестаге Грегор Гизи на предвыборном митинге в Берлине.
«В отношении России в первую очередь проводится курс санкций и конфронтации. Это ни к чему не привело», - цитирует Гизи РИА «Новости».
Он отметил, что в интересах Германии поддерживать дружеские отношения с Россией, США и Китаем. Он напомнил партийцам о политике «изменения через сближение», которую проводил Вилли Брандт - социал-демократ, занимавший пост канцлера Германии в 1969-1974 годах.
Очередные парламентские выборы в Германии пройдут 26 сентября 2021 года. На них будут избраны члены 20-го созыва бундестага, которые в дальнейшем выберут нового канцлера страны.
Это будут первые с 2005 года выборы, на которых Христианско-демократический союз не будет возглавлять Ангела Меркель. Срок ее полномочий официально заканчивается на учредительном заседании новоизбранного Бундестага, которое состоится после выборов. При этом Меркель может остаться на своем посту до формирования нового правительства и, возможно, обгонит Гельмута Коля, который находился у 5869 дней с 1 октября 1982 года по 26 октября 1998 года. Этот срок у Меркель придется на 17 декабря нынешнего года.