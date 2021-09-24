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Зеленский избавится от виллы в Италии

Вероника Полынина
28 минут назад

Семья президента Украины Владимира Зеленского выставила на продажу виллу в Италии. Об этом сообщает «Страна.ua».

Зеленский избавится от виллы в Италии
Фото: ReutersReuters

Владимир и Елена Зеленские приобрели особняк площадью 413 квадратных метров на итальянском курорте Форт-дей-Марми в 2015 году и заплатили за него 3 млн 164 тысячи евро.

Тайну отдыха Зеленского потребовали рассекретить

В начале президентской предвыборной кампании Зеленский объяснил, что купил недвижимость в Италии в качестве вложения.

«Западную недвижимость купили из-за несовершенной банковской системы в Украине. Вложили, как только будем снимать новый фильм, эта вилла уйдет», - говорил будущий президент.

Как выяснило издание, чета Зеленских решила избавиться от виллы в «пляжном Куршевеле» и выставила ее на продажу за 4,5 млн евро. Объявления о продаже особняка появились уже на нескольких сайтах элитной недвижимости в Италии.

Источник в итальянском агентстве недвижимости рассказал, что последние три года объект сдавали в аренду за 12 тысяч евро в месяц. Сейчас виллу арендует американец, он живет там с начала июля и планирует уехать в октябре.

Поместье президента Украины – это территория с отдельно стоящим особняком и бассейном. В коттедже два этажа. На первом расположены гостиная с обеденной зоной и выходом на террасу, кухня, одна спальня со своей ванной комнатой, еще один дополнительный санузел и прачечная. На втором этаже находятся четыре спальни, в каждой из которых своя ванная и туалет. На цокольном этаже - СПА-зона с сауной и джакузи, тренажерный зал, ванная комната и небольшие апартаменты для персонала.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский уже два месяца не оплачивает коммунальные платежи за квартиру в Ливадии.

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