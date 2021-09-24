Украинский вице-адмирал придумал план победы над Россией на море

Украинский вице-адмирал Сергей Гайдук призвал возродить государственную морскую политику для противостояния России на море.

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В колонке для издания Telegraf Гайдук заявил, что самой большой угрозой Украине в вопросах морской безопасности является отсутствие государственной морской политики – системы целей, мероприятий, средств и согласованных действий центральных и местных органов исполнительной власти, направленных на реализацию национальных интересов на море. По его словам, если эту политику не возродить, Россия продолжит принимать меры по изоляции Украины от моря.

Для возрождения морской политики, по мнению вице-адмирала, необходимо выполнить план из трех пунктов.

Во-первых, создать орган, который будет формировать государственную морскую политику и иметь управленческий уровень выше, чем министерский. Этот орган будет отвечать, в частности, за развитие сотрудничества с НАТО, ЕС и «другими региональными и международными сетями безопасности на море».

Вторым пунктом Гайдук предлагает провести полную ревизию нормативно-правовой базы и привести ее к международным стандартам.

В-третьих, как пишет вице-адмирал, необходимо «получить от международных партнеров преференции в качестве новейших образцов морского вооружения, производство которых в перспективе можно было бы развернуть в Украине».

Гайдук также считает, что украинские образцы вооружения и военной техники должны быть совместимы с процедурами НАТО.