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Украинский вице-адмирал придумал план победы над Россией на море

Вероника Полынина
22 минуты назад

Украинский вице-адмирал Сергей Гайдук призвал возродить государственную морскую политику для противостояния России на море.

Украинский вице-адмирал придумал план победы над Россией на море
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В колонке для издания Telegraf Гайдук заявил, что самой большой угрозой Украине в вопросах морской безопасности является отсутствие государственной морской политики – системы целей, мероприятий, средств и согласованных действий центральных и местных органов исполнительной власти, направленных на реализацию национальных интересов на море. По его словам, если эту политику не возродить, Россия продолжит принимать меры по изоляции Украины от моря.

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Для возрождения морской политики, по мнению вице-адмирала, необходимо выполнить план из трех пунктов.

Во-первых, создать орган, который будет формировать государственную морскую политику и иметь управленческий уровень выше, чем министерский. Этот орган будет отвечать, в частности, за развитие сотрудничества с НАТО, ЕС и «другими региональными и международными сетями безопасности на море».

Вторым пунктом Гайдук предлагает провести полную ревизию нормативно-правовой базы и привести ее к международным стандартам.

В-третьих, как пишет вице-адмирал, необходимо «получить от международных партнеров преференции в качестве новейших образцов морского вооружения, производство которых в перспективе можно было бы развернуть в Украине».

Гайдук также считает, что украинские образцы вооружения и военной техники должны быть совместимы с процедурами НАТО.

Ранее директор украинской НПК «Кливер» Оксана Врублевская в ходе круглого стола в Киеве «Тактические оборонительные системы, которые безотлагательно нужны армии» назвала мины самым эффективным средством против российских кораблей. По ее словам, Украина «может и должна» уничтожать российские корабли в Черном море, затрачивая минимум средств. Для этих целей подойдут минные системы поражения, которые обойдутся гораздо дешевле ремонта крейсеров.

В мире,Сергей Гайдук,НАТО,ЕС,
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