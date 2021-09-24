Президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел в Сочи, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

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«Лукашенко находится с частной поездкой в Сочи», - заявил источник.

По его словам, белорусский президент приехал на отдых в дом отдыха, который он использует как свою резиденцию.

Последний раз Лукашенко приезжал в Россию 9 сентября на переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Москве.