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Лукашенко прилетел в Сочи

Вероника Полынина
12 минут назад

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел в Сочи, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Лукашенко прилетел в Сочи
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Лукашенко находится с частной поездкой в Сочи», - заявил источник.

По его словам, белорусский президент приехал на отдых в дом отдыха, который он использует как свою резиденцию.

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Последний раз Лукашенко приезжал в Россию 9 сентября на переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Москве.

Главной темой встречи стало развитие интеграции между двумя странами. Сторонам удалось добиться согласования всех 28 программ в рамках Союзного государства.

В мире,Александр Лукашенко,Владимир Путин,РИА Новости,
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