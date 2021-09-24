Президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел в Сочи, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.
«Лукашенко находится с частной поездкой в Сочи», - заявил источник.
По его словам, белорусский президент приехал на отдых в дом отдыха, который он использует как свою резиденцию.
Последний раз Лукашенко приезжал в Россию 9 сентября на переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Москве.
Главной темой встречи стало развитие интеграции между двумя странами. Сторонам удалось добиться согласования всех 28 программ в рамках Союзного государства.