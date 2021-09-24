Дырявые носки и неправильный флаг: конфузы с украинскими президентами

После очередного конфуза с участием президента Украины Владимира Зеленского, за спиной которого на переговорах в ООН вместо украинского флага оказался флаг Мальдив, «Рамблер» собрал другие нелепые истории с участием украинских лидеров.

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Сайт президента Украины

Украинский лидер Владимир Зеленский оконфузился во время визита в ОАЭ, когда пытался подарить неисправный автомат «Форт» эмиру Дубая Мохаммеду ибн Рашиду аль-Мактуму. Об этом заявила журналистка с Украины Ирина Гаврилова.

Шейх попытался присоединить обойму к «чуду» украинского оборонпрома, но она оказалась не того размера. После этого аль-Мактум попытался передёрнуть затвор, но и тут его ждала неудача, поскольку механизм заклинило. Журналистка считает произошедшее позором президента Украины.

А кто у нас отвечал за подготовку подарков высокой принимающей стороне? Правильно, новоиспеченный руководитель «Укроборонпрома» [Юрий] Гусев. Как выяснилось, идиот. Профессиональный, — написала Гаврилова.

В мае этого года Зеленский поздравил украинцев с Днем вышиванки в русской косоворотке. Соответствующие фотографии он опубликовал в своем Instagram-профиле.

«Наша гордость, наш символ и сокровище. С Днем вышиванки!» — написал Зеленский.

Пользователи социальной сети обратили внимание на крой одежды, которую надел политик для фотосессии.

«А почему наша гордость — русская косоворотка?» — спросил пользователь Тарас Махно под постом.

В комментариях под записью фото развернулась дискуссия, зачем Зеленский надел русскую национальную одежду и поздравил в ней украинцев.

В марте Зеленский по ошибке подписал указ, в котором сам себя «уволил».

Как сообщил портал Strana.ua, в распоряжении об увольнении Аллы Полищук с поста главы Кропивницкой районной государственной администрации Кировоградской области отмечено, что увольнение произошло «в связи с окончанием срока полномочий президента Украины».

Распоряжение вскоре было удалено с сайта главы государства. При этом документ сохранился в кеше Google.

Twitter

В феврале Зеленский поздравил в Twitter жителей КНР с китайским Новым годом, проиллюстрировав свое сообщение снимком площади Дурбар в столице Непала Катманду. На эту ошибку обратили внимание пользователи социальных сетей, сообщал портал strana.ua

Зеленский поздравил лидера Китая Си Цзиньпиня и дружественный китайский народ с Праздником весны. Президент Украины выразил уверенность, что взаимовыгодное сотрудничество с КНР будет развиваться.

Любопытно, что в Китае Twitter не работает с 2009 года из-за разногласий по информационной политике. Об этом, вероятно, протокольная служба офиса президента тоже не знала.

На «нормандском саммите» в Париже президент России Владимир Путин жестом «развернул» украинского коллегу Владимира Зеленского в сторону фотографов. В начале встречи украинский глава перепутал места за столом, едва не сев на стул российского лидера.

Кроме того, в этот день Зеленский открыл папку с документами, сидя спиной к камере.

В скором времени президент Франции Эммануэль Макрон указал ему рукой, что сзади стоят журналисты. Зеленский не сразу понял, что от него хотят. Тогда российский глава попросил его повернуться. После этого Зеленский улыбнулся в камеру.

В январе 2019 года в сети обратили внимание на снимок с тогдашним президентом Украины Петром Порошенко, на котором он позирует в пиджаке, заправленном в брюки. Фотографию, в частности, опубликовала в Facebook Татьяна Монтян.

Кадр был сделан на встрече украинского президента со спикером израильского парламента (Кнессета) Юлием Эдельштейном. Фотография с заправленным в штаны пиджаком президента Украины была некоторое время доступна на его сайте, но позже ее удалили.

Пользователи бурно отреагировали на фотографию, высмеяв внешний вид Порошенко. Часть комментаторов удивились тому, что жена не помогла президенту справиться с ситуацией. Другие в шутку порадовались за Порошенко, отмечая, что штаны украинский лидер не потерял. Некоторые юзеры в комментариях посоветовали главе государства в следующий раз заправить брюки в носки.

В 2016 году с украинским президентом Петром Порошенко вышел конфуз. На ежегодной пресс-конференции он забыл, как будет по-украински слово «кошелек». Украинский лидер на мгновение запнулся и прибегнул к помощи своего пресс-секретаря.

«В отличие от многих, я не нуждаюсь ни в каких-то финансовых советниках, ни в "кошелек" как будет?» – спросил Порошенко. – «Гаманэць», – ответил пресс-секретарь Святослав Цеголко. – « ни в гаманцях. Я заработал достаточно!» – Порошенко все-таки удалось закончить фразу.

Президент добавил, что объем его благотворительности измеряется сотнями миллионов гривен.

Соцсети

В июле 2016 года Порошенко шокировал общественность своим неряшливым видом. Дырявые носки украинского президента обсуждали на просторах сети.

Один из пользователей Twitter выложил фотографию того момента, когда Порошенко возлагает цветы к памятнику жертвам Волынской резни.

На фотографии видно сильно порванный на пятке носок левой ноги украинского президента. Пользователи сети упражнялись в остроумии на этот счет.

Многие указывали, что Порошенко просто не мог одеться прилично, чтобы просить денег у Евросоюза — «одетому с иголочки вряд ли подадут».

Стоит отметить, что это был далеко не первый случай появления Порошенко на официальных мероприятиях в крайне неопрятном виде. Украинского президента много раз видели в грязных, давно нечищеных ботинках, также он иногда появляется в сильно мятом костюме и изжеванной рубашке.