Битва на помидорах: история российско-турецких запретов

Россельхознадзор 24 сентября сообщил о том, что во фруктах из Турции обнаружена бурая монилиозная гниль, а в помидорах нашелся вирус коричневой морщинистости. Об обнаружении вирусов в сельхозпродукции из республики стало известно всего через пару дней после того, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган напомнил о позиции Анкары, которая не признает Крым частью России. О переплетении политических и экономических взаимных претензий России и Турции – в хронологической справке «Рамблера».

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15 апреля 2021 года из-за роста числа заражений коронавирусом российский оперштаб принял решение приостановить полеты в Турцию и Танзанию. Изначально мера планировалась до конца мая, затем была продлена до 21 июня. В том же месяце президент Турции Риджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна не признает присоединение Крыма к России. Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев подчеркнул, что введенные ограничения не имеют политической подоплеки и связаны только с эпидемиологической обстановкой.

22 июня полеты в Бодрум, Даламан и Анталью возобновились.

В 2015 году, после того как Турция сбила в Сирии российский самолет, Россия в числе прочих экономических ограничений закрыла чартерное авиасообщение с Турцией и запретила продажи туров в страну. Ограничения сняли в августе 2016 года.

Авиасообщение

С 16 по 22 июля 2016 года Росавиация временно запретила регулярные полеты в Турцию из-за попытки военного переворота в стране и обострения политической ситуации.

Закрытие безвизового режима

Между Россией и Турцией с 2010 года действовало соглашение о взаимных поездках, разрешающее безвизовый въезд на срок до 30 дней. В 2013 году Турция в одностороннем порядке продлила срок безвизового въезда для россиян до 60 дней. После уничтожения Турцией российского самолета Россия в одностороннем порядке приостановила безвизовый режим с республикой с 1 января 2016 года. Санкции частично сняты 31 мая 2017 года, туристам по-прежнему нужна виза. Переговоры об отмене туристических виз для граждан Турции велись, но в декабре 2016 года, после убийства в Анкаре российского посла Андрея Карлова, они были заморожены.

Турция сохранила безвизовый режим для большинства категорий граждан РФ, но ввела ограничения для журналистов (с 15 февраля 2016 года) и дальнобойщиков (с 1 июня того же года).

Запрет на работу в России

После инцидента с Су-27 в числе других санкций Россия ограничила работу на своей территории ряда турецких фирм и запретила российским компаниям нанимать на работу граждан Турции. Этот указ действовал с 28 ноября 2015 года до 31 мая 2017 года.

Запреты на ввоз продуктов

В числе других санкций в связи с уничтожением Турцией российского самолета с 1 января 2016 года начал действовать запрет на ввоз турецких продуктов. Под эмбарго попали мясо, овощи, фрукты, соль и цветы. До этого помидоры и апельсины были главной статьей экспорта в Россию. Часть запретов снята 20 октября 2016 года — с этого момента разрешено ввозить цитрусовые, сливы и персики. В марте 2017 года снят запрет на ввоз свежих гвоздик, лука, капусты, жевательной резинки и соли. В июне того же года разрешен ввоз курятины и индейки, овощей, яблок и ягод. Последний запрет, на ввоз помидоров, снят с 1 мая 2018 года.