Талибы выбрали кандидатов на пост посла в России

В «Талибане» (запрещенное в России террористическое движение) определились с кандадатурами на пост посла в России. Но их имена пока не станут озвучивать.

«Да [определились с кандидатурами]. Но их имена мы объявим после признания [талибов официальной властью Афганистана]», — цитирует РИА «Новости» Забиуллу Муджахида, который является заместителем министра культуры и информации в афганском правительстве, сформированном талибами.

Ситуация в Афганистане кардинально изменилась после того, как США спешно вывели из страны свои войска. 15 августа талибы вошли в столицу Кабул и чуть позже объявили о формировании новых органов власти. Россия пока не признала талибов официальной властью в стране.