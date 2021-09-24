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Талибы выбрали кандидатов на пост посла в России

Ura.Ru
51 минуту назад

В «Талибане» (запрещенное в России террористическое движение) определились с кандадатурами на пост посла в России. Но их имена пока не станут озвучивать.

Талибы выбрали кандидатов на пост посла в России
Фото: ReutersReuters

«Да [определились с кандидатурами]. Но их имена мы объявим после признания [талибов официальной властью Афганистана]», — цитирует РИА «Новости» Забиуллу Муджахида, который является заместителем министра культуры и информации в афганском правительстве, сформированном талибами.

Ситуация в Афганистане кардинально изменилась после того, как США спешно вывели из страны свои войска. 15 августа талибы вошли в столицу Кабул и чуть позже объявили о формировании новых органов власти. Россия пока не признала талибов официальной властью в стране.

В мире,Талибан,РИА Новости,
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