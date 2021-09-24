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Зеленскому предложили дать «Оскар» после покушения на Шефира. Видео

Александр Кузьмин
33 минуты назад

В Верховной раде предложили вручить президенту Украины Владимиру Зеленскому «Оскар» за инсценировку покушения на его помощника Сергея Шефира. Такую инициативу вынес на голосование депутат Гео Лерос, которого ранее исключили из фракции «Слуга народа».Видео из парламента публикует украинский телеканал «Рада».

Нардеп предложил обратиться с ходатайством к Американской киноакадемии о вручении премии «Оскар» украинскому президенту за лучший сценарий и спецэффекты к фильму «Покушение, которого не было. Смотреть всем». Из 322 парламентариев инициативу Лероса поддержали 35 депутатов, 171 проголосовал против. Предложение не было принято.

Зачем и как стреляли в помощника Зеленского

22 сентября 2021 года в машину помощника президента Украины Сергея Шефира выстрелили более 10 раз, был ранен его водитель. Сам Шефир не пострадал.

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