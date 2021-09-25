Пентагон ответил на предложение расширить контакты с Россией

США и РФ сократили сотрудничество в военной сфере политическими мотивами, однако полностью прерывать общение в Штатах не собираются. Об этом заявил пресс-секретарь Минобороны США Джон Кирби.

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«Как вы знаете, Минобороны приостановило военное сотрудничество с Россией по политическим и юридическим причинам из-за агрессивных действий России на Украине», - цитирует представителя Пентагона ТАСС.

Ранее глава Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Марк Милли высказался за необходимость наращивания военных контактов между двумя странами. Кирби отреагировал на это заявление, напомнив ему, какие ограничения мешают США вернуться к полноценному взаимодействию в сфере обороны.