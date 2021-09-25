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Пентагон напомнил причину сокращения контактов с Россией

Национальная Служба Новостейиещё 5
21 минуту назад

США и РФ сократили сотрудничество в военной сфере политическими мотивами, однако полностью прерывать общение в Штатах не собираются. Об этом заявил пресс-секретарь Минобороны США Джон Кирби.

Пентагон ответил на предложение расширить контакты с Россией
Фото: ТАССТАСС

«Как вы знаете, Минобороны приостановило военное сотрудничество с Россией по политическим и юридическим причинам из-за агрессивных действий России на Украине», - цитирует представителя Пентагона ТАСС.

Ранее глава Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Марк Милли высказался за необходимость наращивания военных контактов между двумя странами. Кирби отреагировал на это заявление, напомнив ему, какие ограничения мешают США вернуться к полноценному взаимодействию в сфере обороны.

В среду в Финляндии прошли переговоры Милли и его российского коллеги, начальника Генштаба ВС РФ генерала армии Валерия Герасимова. Подробности встречи неизвестны.

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