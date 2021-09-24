Французские министры стали жертвами системы Pegasus

Следы мобильной программы для электронного шпионажа Pegasus обнаружены в телефонах не менее пяти французских министров и одного дипломатического советника Елисейского дворца. Об этом сообщили в пятницу интернет-портал Mediapart, специализирующийся на журналистских расследованиях, и Agence France-Presse (АFP).

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Согласно полученным ими сведениям, вредоносная программа была введена в телефоны дистанционно в 2019 и 2020 годах. Следы ее были выявлены специалистами французских разведслужб после того, как в 2021 году стало известно о фактах широкого использования рядом стран этого созданного в Израиле программного обеспечения.

Прослушивание велось в отношении министра образования Жан-Мишеля Бланкера, министра территориального планирования Жаклин Гуро, министра сельского хозяйства Жюльена Денорманди, министра заморских территорий Себастьена Лекорню, министра-делегата при министре экологического перехода, ответственного за жилищное строительство Эмманюэли Варгон.