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Норвегия снимает большинство ковид-ограничений

Газета.Ru
58 минут назад

Власти Норвегии приняли решение с 25 сентября снять большинство ограничений, введенных в стране из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом заявил премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг, передает ТАСС.

Норвегия снимает большинство ковид-ограничений
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По словам политика, страна перейдет к так называемой модели «нормальная жизнь при сохранении мер повышенной готовности». То есть, соблюдать меры по гигиене по-прежнему необходимо.

Также с 25 сентября отменяется рекомендация соблюдать безопасное расстояние при общении, больше не будет ограничено число участников мероприятий различного масштаба, снимаются ограничения на работу точек общественного питания. Однако при появлении симптомов дыхательной инфекции гражданам в любом случае придется сдавать ковид-тест, причем это коснется и привитых.

Ранее стало известно, что Великобритания смягчила правила въезда в Англию для россиян.

В мире,Эрна Сульберг,ИТАР-ТАСС,
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