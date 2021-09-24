В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Полиция Швейцарии применила водометы для разгона противников «ковид-паспортов»

Lenta.ru
1 час назад

Швейцарская полиция в городе Берн применила резиновые пули, водометы и слезоточивый газ, чтобы разогнать протестующих против «ковид-паспортов». Видео разгона митингующих опубликовано в Telegram-канале Russia Today.

В Швейцарии водометами разогнали противников «ковид-паспортов»
Фото: кадр видеокадр видео

Протесты начались в ночь с 22 на 23 сентября, после введения правительством обязательных сертификатов, свидетельствующих о вакцинации, выздоровлении или отрицательном тесте на коронавирус. «Ковид-паспорта» в Швейцарии необходимо предъявлять при входе в общественные места.

На кадрах видно, как в одном из переулков полиция запускала в толпу демонстрантов шашки со слезоточивым газом. В ответ на это митингующие стали забрасывать полицейских бутылками. При этом большое количество людей идут по улицам швейцарской столицы, скандируя «свобода» и освистывают полицию.

Как сообщает телеканал, власти к утру привели полицию в состояние повышенной готовности. Правоохранители поставили заграждения вокруг здания парламента и оцепили его.

Ранее во Франции задержали 96 человек на демонстрации против санитарных пропусков. В манифестациях приняли около 121 тысячи человек по всей стране, из них 19 тысяч — в Париже. Демонстрации против «ковид-паспортов» проходят во Франции уже девятую неделю.

В мире,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители