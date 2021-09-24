В Швейцарии водометами разогнали противников «ковид-паспортов»

Швейцарская полиция в городе Берн применила резиновые пули, водометы и слезоточивый газ, чтобы разогнать протестующих против «ковид-паспортов». Видео разгона митингующих опубликовано в Telegram-канале Russia Today.

Фото: кадр видео кадр видео

Протесты начались в ночь с 22 на 23 сентября, после введения правительством обязательных сертификатов, свидетельствующих о вакцинации, выздоровлении или отрицательном тесте на коронавирус. «Ковид-паспорта» в Швейцарии необходимо предъявлять при входе в общественные места.

На кадрах видно, как в одном из переулков полиция запускала в толпу демонстрантов шашки со слезоточивым газом. В ответ на это митингующие стали забрасывать полицейских бутылками. При этом большое количество людей идут по улицам швейцарской столицы, скандируя «свобода» и освистывают полицию.

Как сообщает телеканал, власти к утру привели полицию в состояние повышенной готовности. Правоохранители поставили заграждения вокруг здания парламента и оцепили его.