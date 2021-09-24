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В Раде предрекли Зеленскому судьбу Януковича

Ura.Ru
23 минуты назад

Принятие на Украине закона «Об олигархах» грозит бегством из страны действующего президента Владимира Зеленского. Такое мнение высказал депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.

В Раде предрекли Зеленскому судьбу Януковича
Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.uaофициальный сайт президента Украины president.gov.ua

Речь о законе, который запрещает богатейшим людям страны финансировать политические партии и владеть СМИ. По словам Гончаренко, инициатива Зеленского приведет к еще большей коррупции и превратит Украину в монархию. Депутат отметил, что Рада приняла закон до получения одобрения Венецианской комиссии. «Владимир Александрович, я хочу вам напомнить одно, все это в Украине не пройдет и завершится одним — Ростовом», — написал политик в своем telegram-канале.

Четвертый президент Украины Виктор Янукович после событий на Майдане сбежал в Россию в феврале 2014 года. Из Киева он уехал в Харьков, зачем через Крым попал в Ростовскую область.