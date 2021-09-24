Принятие на Украине закона «Об олигархах» грозит бегством из страны действующего президента Владимира Зеленского. Такое мнение высказал депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.
Речь о законе, который запрещает богатейшим людям страны финансировать политические партии и владеть СМИ. По словам Гончаренко, инициатива Зеленского приведет к еще большей коррупции и превратит Украину в монархию. Депутат отметил, что Рада приняла закон до получения одобрения Венецианской комиссии. «Владимир Александрович, я хочу вам напомнить одно, все это в Украине не пройдет и завершится одним — Ростовом», — написал политик в своем telegram-канале.
Четвертый президент Украины Виктор Янукович после событий на Майдане сбежал в Россию в феврале 2014 года. Из Киева он уехал в Харьков, зачем через Крым попал в Ростовскую область.