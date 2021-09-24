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Moderna прогнозирует завершение пандемии в 2022 году

Елена Прошина
30 минут назад

Пандемия COVID-19 может подойти к концу осенью будущего года с учетом стремительного производства вакцин. Об этом заявил Стефан Бансель, директор американской фармацевтической компании Moderna. Его слова передает РИА Новости со ссылкой на швейцарскую газету Neue Zürcher Zeitung.

Moderna дала прогноз по времени окончания пандемии
Фото: РамблерРамблер

Бансель сообщил, что к середине следующего года количества доз вакцин будет достаточно, чтобы каждый человек на планете смог пройти вакцинацию. Он упомянул, что такой вывод ему позволила сделать степень расширения производственных мощностей в масштабах фармацевтической отрасли.

По словам Банселя, кампании ревакцинации могут варьироваться в зависимости от возраста людей. Ежегодная инъекция для самых пожилых, каждые три года — для самых молодых и здоровых. Чтобы избежать увеличения числа уколов, генеральный директор вместе с Moderna намеревается предложить комбинированную вакцину против гриппа и COVID-19 к 2023 году. Так люди будут вакцинированы против нескольких вирусов, получив при этом только одну инъекцию.

Чтобы избежать повторения пандемии, глава компании будет стремиться регулярно предлагать вакцины с новыми обновлениями.

Бензель добавил, что те, кто откажется от прививки, непременно переболеют COVID-19, так как штамм «дельта» очень заразен. Именно он сейчас доминирует во всем мире.

Гендиректор Moderna подтвердил, что возвращение человечества к нормальной жизни возможно уже через год.