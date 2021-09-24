Moderna дала прогноз по времени окончания пандемии

Пандемия COVID-19 может подойти к концу осенью будущего года с учетом стремительного производства вакцин. Об этом заявил Стефан Бансель, директор американской фармацевтической компании Moderna. Его слова передает РИА Новости со ссылкой на швейцарскую газету Neue Zürcher Zeitung.

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Бансель сообщил, что к середине следующего года количества доз вакцин будет достаточно, чтобы каждый человек на планете смог пройти вакцинацию. Он упомянул, что такой вывод ему позволила сделать степень расширения производственных мощностей в масштабах фармацевтической отрасли.

По словам Банселя, кампании ревакцинации могут варьироваться в зависимости от возраста людей. Ежегодная инъекция для самых пожилых, каждые три года — для самых молодых и здоровых. Чтобы избежать увеличения числа уколов, генеральный директор вместе с Moderna намеревается предложить комбинированную вакцину против гриппа и COVID-19 к 2023 году. Так люди будут вакцинированы против нескольких вирусов, получив при этом только одну инъекцию.

Чтобы избежать повторения пандемии, глава компании будет стремиться регулярно предлагать вакцины с новыми обновлениями.

Бензель добавил, что те, кто откажется от прививки, непременно переболеют COVID-19, так как штамм «дельта» очень заразен. Именно он сейчас доминирует во всем мире.