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«Талибан» призвал Россию стать посредником между ООН и Афганистаном

Елена Прошина
11 минут назад

Россия могла бы стать посредником между ООН и Афганистаном и снизить санкционные давление на «Талибан» (запрещена в России). Также у нее есть возможность помочь в вопросе восстановления Афганистана. Об этом заявил Забиулла Муджахид, заместитель министра культуры и информации временного правительства Афганистана (состоит из представителей «Талибана») в интервью РИА Новости.

«Талибан» призвал Россию помочь
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы просим содействия России в мирном урегулировании в регионе и в Афганистане в частности», — сказал Муджахид.

Согласно его заявлению, новое правительство Афганистана позволяет себе рассчитывать на положительные результаты для нового правительства Афганистана на будущих заседаниях Совбеза ООН.

Как рассказал Василий Небензя, постпред России при всемирной организации, снятие ограничительных мер СБ ООН с «Талибана» пока не обсуждается. Но рано или поздно, согласно его словам, этот вопрос все равно придется решить. Для этого нужно тщательно обдумать ситуацию. Дипломат подчеркнул, что сейчас более насущная проблема — это гуманитарная помощь для жителей Афганистана.

Ранее госсекретарь Энтони Блинкен от имени США призвал мировое сообщество не признавать афганское движение «Талибан» до тех пор, пока они не выполнят свои международные обязательства.

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