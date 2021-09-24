«Талибан» призвал Россию помочь

Россия могла бы стать посредником между ООН и Афганистаном и снизить санкционные давление на «Талибан» (запрещена в России). Также у нее есть возможность помочь в вопросе восстановления Афганистана. Об этом заявил Забиулла Муджахид, заместитель министра культуры и информации временного правительства Афганистана (состоит из представителей «Талибана») в интервью РИА Новости.

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«Мы просим содействия России в мирном урегулировании в регионе и в Афганистане в частности», — сказал Муджахид.

Согласно его заявлению, новое правительство Афганистана позволяет себе рассчитывать на положительные результаты для нового правительства Афганистана на будущих заседаниях Совбеза ООН.

Как рассказал Василий Небензя, постпред России при всемирной организации, снятие ограничительных мер СБ ООН с «Талибана» пока не обсуждается. Но рано или поздно, согласно его словам, этот вопрос все равно придется решить. Для этого нужно тщательно обдумать ситуацию. Дипломат подчеркнул, что сейчас более насущная проблема — это гуманитарная помощь для жителей Афганистана.