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В Италии назвали санкции против России ошибкой

Елена Прошина
25 минут назад

Антироссийская политика Европейского союза контрпродуктивна и наносит ущерб европейскому рынку. Об этом свидетельствует призыв Европарламента провести расследование действий «Газпрома» из-за повышения цен на газ. Такое мнение выразил Венето Стефано Вальдегамбери, депутат парламента итальянской области. Его слова передает РИА Новости.

Ранее группа европейских депутатов потребовала от ЕК расследовать действия «Газпрома». В своем письме они указали, что подозревают российскую компанию в ограничениях поставки газа в Европу. Из-за этого цены и растут, а вместе с ними — счета за электроэнергию. Все это проводится с целью получить согласие на запуск «Северного потока — 2», заключают в обращении к ЕК.

По словам Вальдегамбери, призыв к расследованию выглядит тенденциозным и бесполезным. Именно Евросоюз постоянно вводит против России санкции, часто используя надуманные поводы. Это оказывают на экономику западных стран «эффект бумеранга».

Вальдегамбери напомнил, что в августе 2014 года Россия запретила импорт некоторых видов сырья, сельхозпродукции и продовольствия из стран, которые ввели ограничительные меры против Москвы. В их число вошли государства ЕС. Депутат указал, что благодаря европейским санкциям, Россия обрела некоторую независимость от пищевого импорта, а может и вовсе достигла самообеспечения.