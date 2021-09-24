Антироссийская политика Европейского союза контрпродуктивна и наносит ущерб европейскому рынку. Об этом свидетельствует призыв Европарламента провести расследование действий «Газпрома» из-за повышения цен на газ. Такое мнение выразил Венето Стефано Вальдегамбери, депутат парламента итальянской области. Его слова передает РИА Новости.

Ранее группа европейских депутатов потребовала от ЕК расследовать действия «Газпрома». В своем письме они указали, что подозревают российскую компанию в ограничениях поставки газа в Европу. Из-за этого цены и растут, а вместе с ними — счета за электроэнергию. Все это проводится с целью получить согласие на запуск «Северного потока — 2», заключают в обращении к ЕК.

По словам Вальдегамбери, призыв к расследованию выглядит тенденциозным и бесполезным. Именно Евросоюз постоянно вводит против России санкции, часто используя надуманные поводы. Это оказывают на экономику западных стран «эффект бумеранга».