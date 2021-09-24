Азербайджан подал иск против Армении в Международный суд ООН, обвинив Ереван в нарушении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (МКЛРД). Об этом сообщила в четверг пресс-служба суда, расположенного в Гааге.

Фото: РИА Новости РИА Новости

"Республика Азербайджан сегодня инициировала разбирательство против Республики Армения в Международном суде, главном юридическом органе Объединенных Наций, касающееся интерпретации и применения Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации", - говорится в сообщении суда, опубликованном на его сайте. Согласно иску Азербайджана, "Армения совершала и продолжает совершать ряд дискриминационных действий против азербайджанцев на основании их национального и этнического происхождения".

Видео дня

В иске упоминается о периоде военных действий вокруг Нагорного Карабаха, вспыхнувших осенью 2020 года. Азербайджан заявляет, "политика Армении и проведение ею этнической чистки, уничтожение культурного [наследия] и разжигание этнической ненависти в отношении азербайджанцев систематически нарушает права и свободы азербайджанцев, а также права Азербайджана, в нарушение Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации".

В иске также содержится требование о введении временных обеспечительных мер в отношении Армении, до вынесения Международным судом своего решения по этому иску.

В середине сентября Армения инициировала судебное разбирательство с Азербайджаном в Международном суде ООН в соответствии с Международной конвенцией о ликвидации всех форм расовой дискриминации.