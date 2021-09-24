Суд в Италии отпустил Пучдемона из-под стражи

Суд в Италии решил отпустить из-под стражи бывшего главу правительства Каталонии Карлеса Пучдемона, задержанного на острове Сардиния по запросу Испании, передаёт EFE со ссылкой на адвоката.
При этом сообщается, что политик не должен покидать остров в течение нескольких дней, пока не будет «решена его ситуация».
О задержании Пучдемона стало известно накануне.
В марте 2021 года депутаты Европейского парламента проголосовали за лишение депутатской неприкосновенности евродепутата Карлеса Пучдемона.
В отношении него, а также его соратников в Испании возбуждены дела в связи с проведением референдума в Каталонии в 2017 году.