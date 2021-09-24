Суд в Италии отпустил Пучдемона из-под стражи

Суд в Италии решил отпустить из-под стражи бывшего главу правительства Каталонии Карлеса Пучдемона, задержанного на острове Сардиния по запросу Испании, передаёт EFE со ссылкой на адвоката.

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При этом сообщается, что политик не должен покидать остров в течение нескольких дней, пока не будет «решена его ситуация».

О задержании Пучдемона стало известно накануне.

В марте 2021 года депутаты Европейского парламента проголосовали за лишение депутатской неприкосновенности евродепутата Карлеса Пучдемона.