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Суд в Италии отпустил Пучдемона из-под стражи

RT на русскомиещё 4
43 минуты назад

Суд в Италии решил отпустить из-под стражи бывшего главу правительства Каталонии Карлеса Пучдемона, задержанного на острове Сардиния по запросу Испании, передаёт EFE со ссылкой на адвоката.

Суд в Италии отпустил Пучдемона из-под стражи
Фото: ReutersReuters

При этом сообщается, что политик не должен покидать остров в течение нескольких дней, пока не будет «решена его ситуация».

О задержании Пучдемона стало известно накануне.

В марте 2021 года депутаты Европейского парламента проголосовали за лишение депутатской неприкосновенности евродепутата Карлеса Пучдемона.

В отношении него, а также его соратников в Испании возбуждены дела в связи с проведением референдума в Каталонии в 2017 году.

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