В Турции объяснили нежелание Эрдогана признавать Крым российским

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В издании сочли слова Эрдогана об аннексии Крыма во время Генассамблеи ООН свидетельством попыток вновь понравиться Вашингтону и вернуться в число его стратегических партнеров. При этом авторы публикации видят в этом возможное утверждение американских интересов в Черном море в ущерб турецким.

В Cumhuriyet отметили, что США хотят укрепить влияние НАТО в регионе, тогда как Турция стремится сохранить доступ в Черное море только для прибрежных стран. Таким образом, интересы государств противоположны.

Напомним, что во время выступления на 76-й Генеральной Ассамблее ООН Эрдоган заявил, что Турция считает необходимым сохранить территориальную целостность Украины и не признает воссоединение Крыма с Россией.