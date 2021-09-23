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В Турции объяснили нежелание Эрдогана признавать Крым российским

Елена Прошина
19 минут назад

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не хочет признавать воссоединение Крыма с Россией из-за своего стремления понравится правительству США. Об этом пишет турецкая газета Cumhuriyet.

В Турции объяснили нежелание Эрдогана признавать Крым российским
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В издании сочли слова Эрдогана об аннексии Крыма во время Генассамблеи ООН свидетельством попыток вновь понравиться Вашингтону и вернуться в число его стратегических партнеров. При этом авторы публикации видят в этом возможное утверждение американских интересов в Черном море в ущерб турецким.

В Cumhuriyet отметили, что США хотят укрепить влияние НАТО в регионе, тогда как Турция стремится сохранить доступ в Черное море только для прибрежных стран. Таким образом, интересы государств противоположны.

Напомним, что во время выступления на 76-й Генеральной Ассамблее ООН Эрдоган заявил, что Турция считает необходимым сохранить территориальную целостность Украины и не признает воссоединение Крыма с Россией.

Кроме того, 20 сентября МИД Турции сообщил, что прошедшие 17-19 сентября выборы в Госдуму на Крымском полуострове не имеют юридической силы. В российском ведомстве отметили, что Москва обратила внимание на заявление Анкары и делает соответствующие выводы.

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