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Украинские силовики получили портрет стрелявшего в помощника Зеленского

News.ruиещё 2
17 минут назад

Украинские силовики получили примерный портрет стрелявшего в помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира. За помощью в поимке злоумышленника полицейские обратились в ФБР, сообщил в эфире телеканала «Украина 24» замглавы МВД Евгений Енин.

На Украине составили портрет стрелявшего в помощника Зеленского
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Мы исследовали несколько тысяч телефонных звонков, которые были совершены в день преступления или за несколько дней до этого. Мы уже имеем предположительный портрет, его рост, вес и другие отличительные характеристики, — заявил Енин.

Замминистра считает, что злоумышленник действовал не один. у него могли быть сообщники. Стрелки использовали глушитель, чтобы не было шума. Нападавшие, по словам Енина, хотели ликвидировать Шефира и его спутников.

Замглавы МВД добавил, что поймать злоумышленников будет трудно, поэтому они обратились за помощью к американским коллегам из ФБР.

Чтобы у наших граждан и иностранных коллег не возникало сомнений в объективности, непредвзятости и профессионализме нашего расследования, мы ответили согласием на предложение американских партнёров, в частности ФБР, посотрудничать с нами. Мы в контакте с ними, идёт процесс, — привёл подробности расследования Енин.

Покушение на помощника Владимира Зеленского произошло 22 сентября. В машину Шефира попало десять пуль. Водитель был ранен, но остался жив.

Ранее сообщалось, что стрельба по машине помощника президента Украины Сергея Шефира была не снайперской, но и не инсценировкой. На месте нашли два десятка отстрелянных гильз производства Венгрии, при этом сами патроны, возможно, собирали в Германии.

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