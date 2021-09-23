WSJ рассказал, как Меркель не взяла трубку от Байдена

В январе сразу после инаугурации президента США Джо Байдена канцлер Германии Ангела Меркель ответила отказом на его предложение о телефонном разговоре, сообщает The Wall Street Journal cо ссылкой на осведомленные источники. Этот звонок Байдена иностранному лидеру должен был стать первым после его вступления на пост.

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Отмечается, что Меркель отклонила предложение побеседовать с Байденом, поскольку оно поступило в пятницу вечером, и на тот момент она находилась в своем загородном доме, где обычно проводит выходные, уточнили собеседники издания. WSJ также пишет, что сотрудники Меркель обратили ее внимание на то, что это был символичный жест. Но она посчитала это неуместным и попросила перенести беседу на другой день.

Выбор Меркель в качестве первого зарубежного лидера, с которым планировал поговорить после вступления на свой пост Байден, должен был стать символом «возвращение к трансатлантическому партнерству» после президентства Дональда Трампа, при котором связи с европейскими странами ослабли, пишет WSJ, ссылаясь на заявления помощников американского главы.

Напомним, инаугурация Джо Байдена состоялась 20 января. После вступления в должность им были отменены несколько указов Дональда Трампа, в частности разрешение на строительство трубопровода Keystone XL, который должен был идти из Канады в Соединенные Штаты. Первый звонок зарубежному лидеру Байден сделал 23 января — премьер-министру Канады Джастину Трюдо. Они обсудили решение главы США об отзыве выданного его предшественником разрешения по Keystone XL.