Украинцы назвали 3 способа решения проблемы Донбасса

Украинцы назвали три способа решения проблемы неподконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей, следует из данных украинского Центра социального мониторинга.
Согласно его сведениям, 27,9% украинцев поддерживают предоставление самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам (ДНР и ЛНР) автономного статуса в составе Украины.
28,5% опрошенных высказались за то, чтобы официально признать невозможность возвращения этих территорий в состав Украины, а также их изоляцию.
За продолжение боевых действий до полного восстановления контроля над регионом высказались 18,4% респондентов.
Данный опрос проводился Центром социального мониторинга 11-19 сентября.
Ранее в ООН сообщили о резком росте числа жертв конфликта в Донбассе.