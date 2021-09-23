Украинцы назвали 3 способа решения проблемы Донбасса

Украинцы назвали три способа решения проблемы неподконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей, следует из данных украинского Центра социального мониторинга.

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Согласно его сведениям, 27,9% украинцев поддерживают предоставление самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам (ДНР и ЛНР) автономного статуса в составе Украины.

28,5% опрошенных высказались за то, чтобы официально признать невозможность возвращения этих территорий в состав Украины, а также их изоляцию.

За продолжение боевых действий до полного восстановления контроля над регионом высказались 18,4% респондентов.

Данный опрос проводился Центром социального мониторинга 11-19 сентября.