Полиция Косово жестоко избила троих сербов

На севере Косово около КПП «Брняк» косовская полиция жестоко избила трех местных сербов, сообщили местные СМИ.

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«Близ КПП «Брняк» после 11.00 (12.00 мск) сотрудники спецподразделения косовской полиции избили трех сербов. По неофициальной информации, бойцы подразделения ROSU напали на жителей муниципалитета Зубин-Поток Драгишу Влашковича, Зорана Томовича и Йована Такова», – цитирует сообщение портала Kosovo online РИА «Новости».

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Очевидцы происшествия заявили, что нападение было ничем не спровоцировано, «тяжелые травмы получил Драгиша Влашкович, который направлен в больницу Зубин-Поток».

Ранее президент Сербии Александар Вучич заявил, что Белград требует немедленного отвода от административной линии между Косово и Метохией и Центральной Сербией всех отрядов косовского спецназа полиции.

Утром в понедельник сотни косовских полицейских, включая снайперов, заняли переходы Ярине и Брняк на административной линии с Центральной Сербией. В то же время сербы, возмущенные действиями косоваров, выдвинулись к переходам более чем на 400 автомобилях и начали мирный протест. Вечером косовары применили против протестующих сербов слезоточивый газ. В настоящее время протест сербов на административной линии продолжается.

Косовская полиция утверждает, что целью переброски спецназа на пункты перехода административной линии является модернизация инфраструктуры и улучшение условий труда полицейских. С другой стороны, глава канцелярии по делам Косова и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович заявил, что премьер самопровозглашенного образования Альбин Курти и власти в Приштине приказали принудительно снимать сербские автомобильные номера на административных переходах и заменять их косовскими.