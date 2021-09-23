В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Полиция Косово жестоко избила троих сербов

Деловая газета "Взгляд"
44 минуты назад

На севере Косово около КПП «Брняк» косовская полиция жестоко избила трех местных сербов, сообщили местные СМИ.

Полиция Косово жестоко избила троих сербов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Близ КПП «Брняк» после 11.00 (12.00 мск) сотрудники спецподразделения косовской полиции избили трех сербов. По неофициальной информации, бойцы подразделения ROSU напали на жителей муниципалитета Зубин-Поток Драгишу Влашковича, Зорана Томовича и Йована Такова», – цитирует сообщение портала Kosovo online РИА «Новости».

Видео дня

Очевидцы происшествия заявили, что нападение было ничем не спровоцировано, «тяжелые травмы получил Драгиша Влашкович, который направлен в больницу Зубин-Поток».

Ранее президент Сербии Александар Вучич заявил, что Белград требует немедленного отвода от административной линии между Косово и Метохией и Центральной Сербией всех отрядов косовского спецназа полиции.

Утром в понедельник сотни косовских полицейских, включая снайперов, заняли переходы Ярине и Брняк на административной линии с Центральной Сербией. В то же время сербы, возмущенные действиями косоваров, выдвинулись к переходам более чем на 400 автомобилях и начали мирный протест. Вечером косовары применили против протестующих сербов слезоточивый газ. В настоящее время протест сербов на административной линии продолжается.

Косовская полиция утверждает, что целью переброски спецназа на пункты перехода административной линии является модернизация инфраструктуры и улучшение условий труда полицейских. С другой стороны, глава канцелярии по делам Косова и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович заявил, что премьер самопровозглашенного образования Альбин Курти и власти в Приштине приказали принудительно снимать сербские автомобильные номера на административных переходах и заменять их косовскими.

Сербский автономный край Косово и Метохия провозгласил независимость в одностороннем порядке в феврале 2008 года, а в последнее время активно пытается вступить в международные организации, включая ЮНЕСКО и Интерпол. Против признания Косова выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Индия и Китай, а также пять государств – членов Евросоюза.

В мире,Происшествия,Александар Вучич,ЮНЕСКО,Интерпол,ЕС,РИА Новости,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители