Полиция Косово жестоко избила троих сербов

На севере Косово около КПП «Брняк» косовская полиция жестоко избила трех местных сербов, сообщили местные СМИ.
«Близ КПП «Брняк» после 11.00 (12.00 мск) сотрудники спецподразделения косовской полиции избили трех сербов. По неофициальной информации, бойцы подразделения ROSU напали на жителей муниципалитета Зубин-Поток Драгишу Влашковича, Зорана Томовича и Йована Такова», – цитирует сообщение портала Kosovo online РИА «Новости».
Очевидцы происшествия заявили, что нападение было ничем не спровоцировано, «тяжелые травмы получил Драгиша Влашкович, который направлен в больницу Зубин-Поток».
Ранее президент Сербии Александар Вучич заявил, что Белград требует немедленного отвода от административной линии между Косово и Метохией и Центральной Сербией всех отрядов косовского спецназа полиции.
Утром в понедельник сотни косовских полицейских, включая снайперов, заняли переходы Ярине и Брняк на административной линии с Центральной Сербией. В то же время сербы, возмущенные действиями косоваров, выдвинулись к переходам более чем на 400 автомобилях и начали мирный протест. Вечером косовары применили против протестующих сербов слезоточивый газ. В настоящее время протест сербов на административной линии продолжается.
Косовская полиция утверждает, что целью переброски спецназа на пункты перехода административной линии является модернизация инфраструктуры и улучшение условий труда полицейских. С другой стороны, глава канцелярии по делам Косова и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович заявил, что премьер самопровозглашенного образования Альбин Курти и власти в Приштине приказали принудительно снимать сербские автомобильные номера на административных переходах и заменять их косовскими.
Сербский автономный край Косово и Метохия провозгласил независимость в одностороннем порядке в феврале 2008 года, а в последнее время активно пытается вступить в международные организации, включая ЮНЕСКО и Интерпол. Против признания Косова выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Индия и Китай, а также пять государств – членов Евросоюза.