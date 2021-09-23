Эстония вручила послу России ноту из-за нарушения воздушного пространства

Российского посла в Эстонии вызвали в эстонский МИД, где ему была вручена нота в связи с предполагаемым нарушением российским самолетом А-50 воздушного пространства страны. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на эстонское внешнеполитическое ведомство. "С точки зрения Эстонии речь идет о крайне прискорбном и серьезном инциденте, ряд повторяющихся инцидентов такого рода является неприемлемым", - сказали в пресс-службе МИД. Позднее на сайте главного штаба вооруженных сил Эстонии были опубликованы подробности инцидента. Военные сообщили, что самолет находился в эстонском воздушном пространстве менее минуты. У воздушного судна был план полета, но оно двигалось с выключенным ответчиком, из-за чего эстонские авиадиспетчеры не смогли связаться с пилотами. В штабе уточнили, что самолет был замечен в районе острова Вайндлоо, и отметили, что это шестое нарушение эстонского воздушного пространства в 2021 году. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва объявила решительный протест послу Эстонии в РФ из-за отказа выдать визу сотруднику российской дипмиссии.