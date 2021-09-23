Россиянке Сапеге продлили домашний арест в Белоруссии

Задержанной в Белоруссии гражданке России Софии Сапеге продлили домашний арест до 25 декабря.
Об этом сообщил источник РИА «Новости».
Между тем СК Белоруссии сообщил, что разбирательство по делу Сапеги продолжается.
«Идет плановая работа по делу, расследование продолжается», – передает заявление ведомства ТАСС.
В СК республики не подтвердили, но и не опровергли информацию о продлении меры пресечения.
В свою очередь представитель Сапеги сообщили, что «прошла информация о продлении» Софии «срока содержания под домашним арестом», однако в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Республики Беларусь «обязанность ознакомления защитника с продлением данного срока у следствия отсутствует».
Напомним, 23 мая борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании. Команду о принятии «заминированного» борта отдал президент Белоруссии Александр Лукашенко. На борту оказался основатель признанного в республике экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, он был задержан белорусскими правоохранителями. Также задержана его девушка, россиянка София Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
После задержания Протасевич признал вину по обвинению в призывах к протестам в Белоруссии и назвал подставившего его человека из оппозиции. Позже Протасевич и Сапега заключили досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием.