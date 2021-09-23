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Россиянке Сапеге продлили домашний арест в Белоруссии

Деловая газета "Взгляд"
38 минут назад

Задержанной в Белоруссии гражданке России Софии Сапеге продлили домашний арест до 25 декабря.

Россиянке Сапеге продлили домашний арест в Белоруссии
Фото: InstagramInstagram

Об этом сообщил источник РИА «Новости».

Между тем СК Белоруссии сообщил, что разбирательство по делу Сапеги продолжается.

«Идет плановая работа по делу, расследование продолжается», – передает заявление ведомства ТАСС.

В СК республики не подтвердили, но и не опровергли информацию о продлении меры пресечения.

В свою очередь представитель Сапеги сообщили, что «прошла информация о продлении» Софии «срока содержания под домашним арестом», однако в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Республики Беларусь «обязанность ознакомления защитника с продлением данного срока у следствия отсутствует».

Напомним, 23 мая борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании. Команду о принятии «заминированного» борта отдал президент Белоруссии Александр Лукашенко. На борту оказался основатель признанного в республике экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, он был задержан белорусскими правоохранителями. Также задержана его девушка, россиянка София Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.

После задержания Протасевич признал вину по обвинению в призывах к протестам в Белоруссии и назвал подставившего его человека из оппозиции. Позже Протасевич и Сапега заключили досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием.

В мире,Роман Протасевич,Александр Лукашенко,МВД,ИТАР-ТАСС,
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