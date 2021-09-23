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На Украине повесили билборды с призывом идти «на Москву»

News.ru
32 минуты назад

Билборды с призывом идти «на Москву» разместили ко Дню города в Полтаве. На них запечатлён украинский гетман Иван Мазепа, перешедший на сторону шведов в годы Северной войны и признанный частью политиков и историков борцом за независимость Украины. Об этом написал депутат Верховной рады от фракции оппозиционной партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко в своём Telegram-канале.

В Полтаве Мазепа попал на билборды с призывом идти на Москву
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, плакаты развешены с целью напомнить о том, что «Полтавская битва не завершена». Гончаренко подчеркнул, что именно под Полтавой начался путь к украинской независимости. На билбордах изображён Мазепа с надписью «Полтавская битва не завершена. На Москву».

А Российская империя начала свой долгий путь во лжи, создании мифов и переписывании настоящей истории. Наша борьба против этого продолжается до сих пор. И победа обязательно будет за Украиной, — написал Гончаренко.

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В мире,Иван Мазепа,Алексей Гончаренко,Верховная Рада,ООН,
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