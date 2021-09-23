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Умер детский писатель Ульф Нильсон

Газета.Ru
26 минут назад

Шведский писатель и иллюстратор Ульф Нильсон скончался на 74-м году жизни, сообщает Blue News со ссылкой на издательство Bonnier Carlsen.

Умер детский писатель Ульф Нильсон
Фото: bonnierforlagen.sebonnierforlagen.se

Писатель родился в городе Хельсингборг на юге Швеции в 1948 году. Нильсон опубликовал почти 140 книг, среди которых серия «Комиссар Гордон», книги «Прощайте, господин Маффин!», «День с мышиной пожарной командой», «Сестрица Крольчиха совсем заблудилась», «Самые добрые в мире» и др. «Хочется, чтобы все дети любили мои книги, а взрослые терпеть не могли, потому что дети просят: почитаем еще, почитаем еще, и не слушают ответ родителей — хватит уже, я больше не могу», — говорил он.

Ульф Нильсон получил множество наград, в том числе премию Астрид Линдгрен в 2006 году.

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