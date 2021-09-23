Американские школьники захотели вернуть рабство

Ученики старшей школы Park Hill South в штате Миссури захотели вернуть рабство в США и распространили соответствующую петицию. Об этом сообщает FOX4 Kansas City.

Фото: Brynn Anderson / AP Brynn Anderson / AP

Школьники разместили петицию в поддержку рабовладения в интернете. По информации телестанции, в тексте документа присутствовали следующие расистские аргументы: «Я ненавижу черных», «Я люблю рабство» и «Он может работать на моем поле — это поможет ему похудеть».

Родители некоторых учеников обратились в полицию с призывами привлечь к ответственности авторов петиции. Директор школы Керри Херрен (Kerrie Herren) назвала расистские заявления неприемлемыми и пообещала разобраться в ситуации. «Я думаю, что у нас много травмированных учеников, которые обижены, обозлены или разочарованы», — заключила она.