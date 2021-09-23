В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Американские школьники захотели вернуть рабство

Lenta.ruиещё 1
49 минут назад

Ученики старшей школы Park Hill South в штате Миссури захотели вернуть рабство в США и распространили соответствующую петицию. Об этом сообщает FOX4 Kansas City.

Американские школьники захотели вернуть рабство
Фото: Brynn Anderson / APBrynn Anderson / AP

Школьники разместили петицию в поддержку рабовладения в интернете. По информации телестанции, в тексте документа присутствовали следующие расистские аргументы: «Я ненавижу черных», «Я люблю рабство» и «Он может работать на моем поле — это поможет ему похудеть».

Родители некоторых учеников обратились в полицию с призывами привлечь к ответственности авторов петиции. Директор школы Керри Херрен (Kerrie Herren) назвала расистские заявления неприемлемыми и пообещала разобраться в ситуации. «Я думаю, что у нас много травмированных учеников, которые обижены, обозлены или разочарованы», — заключила она.

14 сентября газета Politico со ссылкой на книгу «Байдены» (The Bidens) Бена Шрекингера писала, что предки президента США Джо Байдена были рабовладельцами. Эксперт по генеалогии выяснил, что проживавший на территории штата Мэриленд прапрапрадед Байдена, Джесси Робинетт (Jesse Robinett), в 1800-х годах владел двумя рабами.

В мире,Джозеф Байден,
1
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители