Зеленский пригласил Джонсона посетить Украину

По его данным, в ходе беседы стороны положительно оценили первые результаты действия соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве между Украиной и Великобританией. В этой связи был отмечен рост двустороннего товарооборота в первом полугодии этого года более чем на 70%. Кроме того, собеседники обсудили взаимодействие в сфере энергетики, в частности атомной, и вызовы для европейского региона в связи с реализацией проекта "Северный поток - 2". Президент Украины подчеркнул, что этот проект является геополитическим оружием России.