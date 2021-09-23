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Президент Бразилии ушел на самоизоляцию

Российская Газета
35 минут назад

Президент Бразилии Жаир Болсонаро принял решение самоизолироваться после того, как COVID-19 выявили у министра здравоохранения страны Марсело Кейроги.

Президент Бразилии ушел на самоизоляцию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Министр сопровождал главу государства во время его визита в Нью-Йорк, где Болсонаро выступил с речью на открытии Генеральной Ассамблеи ООН.

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"Президент находится во дворце Алворада (жилая резиденция главы государства - прим. "РГ") без каких-либо симптомов, - рассказал в среду секретарь администрации президента Бразилии по связям с общественностью Андре де Соуза Коста. - У всей делегации нет никаких симптомов".

Коста разъяснил, что последний раз Болсонаро контактировал с главой минздрава во вторник. В субботу вечером или в воскресенье утром президенту должны сделать ПЦР-тест на коронавирус, так как именно на пятый день вероятность выявления SARS-COV-2 наиболее высока. Если тест покажет отрицательный результат, бразильский лидер сможет выйти из самоизоляции, но до 5 октября за ним постоянно будут наблюдать врачи.

Остальные члены делегации, которые находились вместе с Болсонаро в Нью-Йорке, уже сдали ПЦР-тест. Ни у одного из них коронавирус выявлен не был. Об этом в среду официально сообщили в администрации президента Бразилии.

Поездка в Нью-Йорк бразильского лидера наделала много шума в местных и иностранных СМИ. Средства массовой информации и социальные сети облетели фотографии, где Болсонаро со своими министрами ест пиццу на одной из улиц американского мегаполиса, потому что главу государства не пустили в ресторан. Однако везде опускают тот момент, что Болсонаро всегда любил поесть на улице. Уже будучи президентом, он не отказывал себе в удовольствии съесть пирожок, купленный на автовокзале.

Хорошо известно и отношение бразильского лидера к вакцинации. Он открыто заявляет, что не прививался от коронавируса, и не собирается этого делать. Но не так давно стало известно, что его книжке вакцинации был присвоен гриф секретности сроком на сто лет.

В целом, вся эта история скорее напоминает поездку Болсонаро в Соединенные Штаты в марте 2020 года - на заре пандемии COVID-19. По возвращении из США порядка двадцати членов делегации бразильского лидера заболели коронавирусом.

В мире,Минздрав РФ,Генассамблея ООН,
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