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Зеленский перепутал цитаты Путина

Анна Безрукова
1 час назад

Президент Украины Владимир Зеленский, говоря слово в ходе сессии ГА ООН, процитировал слова российского лидера Владимира Путина, но неправильно отметил, из какой речи. Об этом сообщает РИА Новости.

Зеленский перепутал цитаты Путина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

При этом Зеленский заявил о том, что Россия якобы нарушает свои же слова о том, что важно соблюдать существующую архитектуру отношений между странами и свободу слова.

«В мире больше никто не чувствует себя в безопасности и не может спрятаться за международным правом», — отметил Зеленский.

Затем он на русском языке процитировал слова Путина о том, насколько опасными могут быть попытки расшатать авторитет и легитимность ООН.

«Это может вызвать обрушение всей архитектуры международных отношений. Тогда у нас действительно не останется никаких правил, помимо права сильного. Это будет мир, где вместо совместной работы будет главенствовать эгоизм. Мир, в котором будет все больше диктата и все меньше равноправия, меньше реальной демократии и свободы... Ведь что представляет собой государственный суверенитет? Это главным образом вопрос свободы, свободного выбора своей судьбы для каждого человека, для народности, для государства», — сказал Зеленский, подчеркнув, что «все это слова президента России Владимира Путина, сказанные ранее в Мюнхене в 2007 году и на ГА ООН в 2015 году».

Но выдержка из речи, приведенная украинским лидером, — цитата только из выступления Путина на Генассамблее в 2015 году и с мюнхенской речью никак не связана.

Также Зеленский заявил, что нынешняя ситуация в Крыму — прямой ответ России. И привел в качестве примера арест заместителя главы «Меджлиса крымскотатарского народа» Наримана Джелялова, которого РФ обвинила в диверсии на газопроводе под Симферополем.

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