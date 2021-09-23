Зеленский перепутал цитаты Путина

Президент Украины Владимир Зеленский, говоря слово в ходе сессии ГА ООН, процитировал слова российского лидера Владимира Путина, но неправильно отметил, из какой речи. Об этом сообщает РИА Новости.
При этом Зеленский заявил о том, что Россия якобы нарушает свои же слова о том, что важно соблюдать существующую архитектуру отношений между странами и свободу слова.
«В мире больше никто не чувствует себя в безопасности и не может спрятаться за международным правом», — отметил Зеленский.
Затем он на русском языке процитировал слова Путина о том, насколько опасными могут быть попытки расшатать авторитет и легитимность ООН.
«Это может вызвать обрушение всей архитектуры международных отношений. Тогда у нас действительно не останется никаких правил, помимо права сильного. Это будет мир, где вместо совместной работы будет главенствовать эгоизм. Мир, в котором будет все больше диктата и все меньше равноправия, меньше реальной демократии и свободы... Ведь что представляет собой государственный суверенитет? Это главным образом вопрос свободы, свободного выбора своей судьбы для каждого человека, для народности, для государства», — сказал Зеленский, подчеркнув, что «все это слова президента России Владимира Путина, сказанные ранее в Мюнхене в 2007 году и на ГА ООН в 2015 году».
Но выдержка из речи, приведенная украинским лидером, — цитата только из выступления Путина на Генассамблее в 2015 году и с мюнхенской речью никак не связана.
Также Зеленский заявил, что нынешняя ситуация в Крыму — прямой ответ России. И привел в качестве примера арест заместителя главы «Меджлиса крымскотатарского народа» Наримана Джелялова, которого РФ обвинила в диверсии на газопроводе под Симферополем.