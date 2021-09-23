Зеленский перепутал цитаты Путина

«Это может вызвать обрушение всей архитектуры международных отношений. Тогда у нас действительно не останется никаких правил, помимо права сильного. Это будет мир, где вместо совместной работы будет главенствовать эгоизм. Мир, в котором будет все больше диктата и все меньше равноправия, меньше реальной демократии и свободы... Ведь что представляет собой государственный суверенитет? Это главным образом вопрос свободы, свободного выбора своей судьбы для каждого человека, для народности, для государства», — сказал Зеленский, подчеркнув, что «все это слова президента России Владимира Путина, сказанные ранее в Мюнхене в 2007 году и на ГА ООН в 2015 году».