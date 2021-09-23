Псаки объяснила рекордное падение рейтинга Байдена

Рекордное падение рейтинга президента США Джо Байдена связано с продолжающейся пандемией коронавируса. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга сделала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, сообщает РИА "Новости".
"Я считаю, страна сейчас проходит через многое. Люди по-прежнему живут в условиях угрозы COVID-19, это вызывает обеспокоенность и тревогу у многих. Даже те, кто одобряют методы борьбы президента с пандемией, все равно находятся под ее влиянием", - сказала Псаки.
По ее словам, целью команды американского президента по-прежнему остается "продвижение его повестки вперед и улучшение жизни американских граждан".
"И мы делаем это на долгую перспективу", - заключила пресс-секретарь Белого дома.
Накануне американский социологический институт Gallup провел исследование и выяснил, что работу Байдена не одобряют 53% американцев, что стало максимумом за период его президентства. В последний раз рейтинг Байдена падал в августе во время вывода американских войск из Афганистана и прихода к власти в этой стране радикального движения "Талибан". Тогда рейтинг неодобрения деятельности американского президента составил рекордные на тот момент 46%.