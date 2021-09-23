Кулеба объяснил отказ Украины разрывать дипотношения с Россией

Киев не намерен разрывать дипломатические отношения с Россией из-за прошедших в Крыму и Донбассе выборов в Госдуму. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

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— Дипломатические отношения нужно было разрывать в 2014 году. Теперь должно произойти что-то мегакатастрофическое, чтобы вернуться к этому вопросу, — рассказал дипломат.

Подобная мера является высшей мерой наказания, уточнил министр. Это звучит как красивый лозунг, но от этого ноль пользы, так как между странами практически нет отношений, отметил Кулеба в эфире телеканала «Дом».

Крымский вопрос

В марте 2014 года Крым после проведенного референдума принял решение выйти из состава Украины и присоединиться к России. За это решение тогда высказались 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя. Результаты народного голосования не признали многие страны мира, в том числе Украина, США и государства Евросоюза.