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Эрдоган направил в Сирию более 4000 солдат перед встречей с Путиным

Газета.Ru
43 минуты назад

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, перед встречей с президентом России Владимиром Путиным, приказал направить в неподконтрольную сирийскому правительству провинцию Идлиб дополнительный военный контингент, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в турецком правительстве.

Эрдоган направил в Сирию тысячи солдат перед встречей с Путиным
Фото: Ugur Can/APUgur Can/AP

Дополнительные силы — более четырех тысяч турецких военнослужащих при поддержке 300 единиц бронетехники — были направлены в провинцию Идлиб для того, чтобы помешать сирийским войскам вернуть неподконтрольную территорию и дороги, ведущие к турецкой границе.

Кроме того, аналитики Bloomberg считают, что действия турецкого президента связаны с будущей встречей с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее стало известно, что визит Эрдогана в Россию для переговоров с Путиным ожидается 29 сентября.

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О возможном рабочем визите Эрдогана в Сочи стало известно в понедельник, 20 сентября. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что в ходе переговоров главы России и Турции обсудят самые разные вопросы, начиная с двусторонних отношений и заканчивая ситуацией в Сирии.