Шарий: «У Зеленского и Шефира был конфликт»

«Известно, что именно глава Офиса президента Андрей Ермак смог постепенно свести на нет влияние на президента Владимира Зеленского его ближайшего окружения (даже такого близкого товарища, как Сергей Шефир — человека, с которым Зеленский прошел весь путь от создания "Квартала 95" до должности президента) и во всех смыслах этого слова стать совершенно незаменимым человеком рядом с президентом», — написал Шарий.