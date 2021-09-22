Шарий: «У Зеленского и Шефира был конфликт»

Блогер Анатолий Шарий рассказал, что незадолго до покушения на первого помощника президента Украины Сергея Шефира между ним и президентом страны Владимиром Зеленским имел место серьезный конфликт, и предположил, что к нападению может быть причастен глава президентского офиса Андрей Ермак.
«В августе между президентом Владимиром Зеленским и его первым помощником и давним другом Сергеем Шефиром произошла серьезная ссора, после чего последний, по слухам, даже вывез вещи из президентского Офиса и демонстративно перестал появляться на Банковой», — написал Шарий в Telegram.
Блогер добавил, что позже Шефир все же вернулся к работе, но, по как утверждают источники, уже не влиял «практически ни на что».
«Известно, что именно глава Офиса президента Андрей Ермак смог постепенно свести на нет влияние на президента Владимира Зеленского его ближайшего окружения (даже такого близкого товарища, как Сергей Шефир — человека, с которым Зеленский прошел весь путь от создания "Квартала 95" до должности президента) и во всех смыслах этого слова стать совершенно незаменимым человеком рядом с президентом», — написал Шарий.
Также он добавил, что «публичным признаком того, что Шефир лишился своего влияния, стала отставка Авакова, которого тот защищал до последнего».
«А Ермак, который чуть ли не в открытую сыпал угрозами Шефиру, такой: "Я же даже не в стране, я как раз уехал". ... Вау. ... Раз в отъезде, это не я», — пошутил Шарий.