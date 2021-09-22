Джонсон посоветовал Макрону взять себя в руки

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон посоветовал французскому президенту Эммануэлю Макрону перестать возмущаться из-за оборонного альянса AUKUS (в него входят Австралия, Соединенное Королевство, США) и взять себя в руки. Об этом пишет The Independent.

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Эти слова прозвучали во время встречи Джонсона с президентом США Джо Байденом.

«Я думаю, некоторым нашим дражайшим друзьям пора бы прекратить возмущаться и взять себя в руки.... [Создание AUKUS] — это огромный шаг в сторону развития международной безопасности», — отметил премьер.

Издание отмечает: просьба Джонсона прозвучала на смеси английского и французского языков («prenez un grip» и «donnez-moi un break»), что якобы указывает на издевку, с которой британский политик обращается к французскому.