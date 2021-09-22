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Джонсон посоветовал Макрону взять себя в руки и перестать возмущаться AUKUS

Lenta.ruиещё 2
38 минут назад

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон посоветовал французскому президенту Эммануэлю Макрону перестать возмущаться из-за оборонного альянса AUKUS (в него входят Австралия, Соединенное Королевство, США) и взять себя в руки. Об этом пишет The Independent.

Джонсон посоветовал Макрону взять себя в руки
Фото: ReutersReuters

Эти слова прозвучали во время встречи Джонсона с президентом США Джо Байденом.

«Я думаю, некоторым нашим дражайшим друзьям пора бы прекратить возмущаться и взять себя в руки.... [Создание AUKUS] — это огромный шаг в сторону развития международной безопасности», — отметил премьер.

Издание отмечает: просьба Джонсона прозвучала на смеси английского и французского языков («prenez un grip» и «donnez-moi un break»), что якобы указывает на издевку, с которой британский политик обращается к французскому.

Из-за соглашения об оборонном партнерстве австралийские власти вышли из контракта о строительстве подлодок общей суммой в 66 миллиардов долларов, заключенного с французской Naval Group. Это спровоцировало международный скандал. В ответ Париж впервые в истории отозвал послов из Вашингтона и Канберры. Франция также выступила против продолжения переговоров Европейского союза с Австралией о свободной торговле.

В мире,Эммануэль Макрон,Борис Джонсон,Джозеф Байден,ЕС,The Independent,
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