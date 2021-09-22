«COVID-19 покажется детским утренником»: эксперт об экспериментах американцев в Грузии

Бывший член комиссии по биологическому оружию ООН Игорь Никулин предупредил, что американцы испытывают свои новейшие разработки не только на территории Грузии.
Лаборатория имени Ричарда Лугара в Грузии представляет очень высокие риски для России, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она отметила, что лаборатория располагается в стране, у которой утрачен биологический и эпидемиологический суверенитет. В свою очередь, экс-министр госбезопасности Грузии Игорь Гиоргадзе ранее сообщал, что располагает документами, подтверждающими проведение там опасных экспериментов.
Бывший член комиссии по биологическому оружию ООН, военный эксперт Игорь Никулин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что полностью согласен с этим утверждением.
«Бывший министр госбезопасности Грузии давно предупреждал, что американцы ведут опасные эксперименты над людьми, в том числе. Они испытывают там какие-то новые лекарства, от которых в течение только одного месяца, по-моему, в 2015 или 2016 году погибло больше ста человек. Что это за лекарство? То ли от гепатита, то ли от малярии? Они там постоянно путаются в версиях, от чего именно погибли люди. Но то, что угроза существует, это несомненно. Я ещё два года назад, до пандемии, подготовил доклад для антитеррористического центра при ОДКБ, где в частности, об этом писал. Не только Грузия, но и многие страны СНГ утратили национальный контроль над биологическими исследованиями. Такие исследования проводятся и в Армении, и в Азербайджане, и в Казахстане, и в Молдавии, и на Украине. То есть, американцы фактически проверяют свои новейшие разработки на конкретном генофонде – на людях, на животных, на растениях», - завил собеседник «Радиоточки НСН».
При этом, эксперт подчеркнул, что это делает даже не американское государство, а частные подрядчики Пентагона, которые, по большому счёту, не подчиняются даже президенту Джо Байдену. По словам Никулина, они подчиняются некому «глубинному государству», как они его называют. И его цели нам не до конца известны.
Отвечая на вопрос, чем эта лаборатория может быть опасна для России, бывший член комиссии по биологическому оружию ООН напомнил, что с территории Грузии, Украины, Казахстана и других стран постоянно приходят новые инфекции, которых там раньше не было никогда.
«С территории Грузии приходит гемморагическая лихорадка, сибирская язва, лихорадка Западного Нила. Даже появились комары Зика, которые живут в Южной Америке. Самостоятельно перелететь через океан они не могли. А есть сведения, что в центре имени Ричарда Лугара существует целый завод по производству насекомых – переносчиков опасных бактерий и вирусов. И это, конечно, очень серьёзная угроза. И неоднократно с территории Грузии фиксировали залёты дронов, которые распыляли какие-то биологические вещества на территории Чечни, Дагестана, Краснодарского края. Так что, это – очень серьёзная проблема, с которой надо что-то делать. Если мы не заставим американцев подписать меморандум по мерам контроля, то весь мир окажется под большой угрозой. И пандемия COVID-19 покажется детским утренником», - заключил Никулин.
Напомним, в 2019 году секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев рассказал, что США ввели в эксплуатацию более 200 биологических лабораторий, в том числе, в сопредельных с Россией странах – Грузии, Украине и других. Он подчеркнул, что «их деятельность имеет мало общего с мирной наукой».