Зеленский отреагировал на покушение на своего помощника

Президент Украины Владимир Зеленский, который находится в Нью-Йорке для участия в Генеральной Ассамблее (ГА) ООН, пообещал дать "сильный ответ" в связи с покушением на его первого помощника Сергея Шефира и подчеркнул, что произошедшее не повлияет на выбранный им курс на борьбу с влиятельными финансовыми группами в стране.
"Считается, что это было покушение на убийство, и я сразу после выступления на ГА ООН отправляюсь в столицу", - сказал он в среду в видеообращении к украинцам. "Кто за этим стоит, скажу откровенно, я пока что не знаю, и какие это силы могут быть - внутренние или внешние.
Но силами не считаю их, потому что передавать мне привет выстрелом из леса по автомобилю моего друга - это слабость. А вот ответ будет сильным", - подчеркнул он. Президент также заверил, что случившееся "не влияет на крепость его команды".
"Не влияет на тот курс, который я выбрал со своей командой к изменениям, к детенизации нашей экономики, к борьбе с криминалитетом, большими влиятельными финансовыми группами. Это никак не влияет, а даже наоборот, потому что этот мандат, мандат на перемены, мне дал народ Украины", - заключил он.