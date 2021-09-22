В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Зеленский пообещал дать "сильный ответ" в связи с покушением на его помощника

ТАСС
32 минуты назад

Президент Украины Владимир Зеленский, который находится в Нью-Йорке для участия в Генеральной Ассамблее (ГА) ООН, пообещал дать "сильный ответ" в связи с покушением на его первого помощника Сергея Шефира и подчеркнул, что произошедшее не повлияет на выбранный им курс на борьбу с влиятельными финансовыми группами в стране.

Зеленский отреагировал на покушение на своего помощника
Фото: NASA/via Globallookpress.comNASA/via Globallookpress.com

"Считается, что это было покушение на убийство, и я сразу после выступления на ГА ООН отправляюсь в столицу", - сказал он в среду в видеообращении к украинцам. "Кто за этим стоит, скажу откровенно, я пока что не знаю, и какие это силы могут быть - внутренние или внешние.

Но силами не считаю их, потому что передавать мне привет выстрелом из леса по автомобилю моего друга - это слабость. А вот ответ будет сильным", - подчеркнул он. Президент также заверил, что случившееся "не влияет на крепость его команды".

"Не влияет на тот курс, который я выбрал со своей командой к изменениям, к детенизации нашей экономики, к борьбе с криминалитетом, большими влиятельными финансовыми группами. Это никак не влияет, а даже наоборот, потому что этот мандат, мандат на перемены, мне дал народ Украины", - заключил он.

В мире,Владимир Зеленский,Генассамблея ООН,ООН,
1
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители