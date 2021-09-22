Зеленский отреагировал на покушение на своего помощника

"Считается, что это было покушение на убийство, и я сразу после выступления на ГА ООН отправляюсь в столицу", - сказал он в среду в видеообращении к украинцам. "Кто за этим стоит, скажу откровенно, я пока что не знаю, и какие это силы могут быть - внутренние или внешние.