Стало известно о крупной ссоре Зеленского с пережившим покушение Шефиром

Блогер Анатолий Шарий рассказал, что незадолго до покушения на первого помощника президента Украины Сергея Шефира между ним и украинским лидером Владимиром Зеленским произошла серьезная ссора, и предположил, что за нападением может стоять глава Офиса президента Андрей Ермак.

Фото: Mykola Lazarenko, The Presidential Administration of Ukraine Mykola Lazarenko, The Presidential Administration of Ukraine

«В августе между президентом Владимиром Зеленским и его первым помощником и давним другом Сергеем Шефиром возникла серьезная ссора, в результате которой последний якобы даже вывез вещи из Офиса (президента) и демонстративно не появлялся на Банковой», – написал Шарий в Telegram, добавив, что позже Шефир все-таки вернулся к работе, но, по словам источников, уже не влиял «почти ни на что».

«Сообщается, что именно глава Офиса президента Андрей Ермак сумел постепенно свести к нулю влияние на президента Владимира Зеленского его ближайших друзей (даже такого близкого друга как Сергей Шефир – человека, с которым Зеленский прошел весь путь от создания «Квартала 95» до президентства) и действительно стать абсолютно незаменимым человеком возле президента», – указал Шарий.

По его словам, «публичным признаком того, что Шефир потерял вес, стала отставка Авакова, которого тот защищал до последнего». «А Ермак, который чуть ли не открыто угрожал Шефиру, такой: «Я же даже не в стране, я как раз уехал». Вау. Раз в отъезде, это не я», – сыронизировал Шарий.

Автомобиль первого помощника президента Украины Сергея Шефира обстреляли под Киевом в среду утром, в машину попало более десяти пуль, ранен водитель. По словам главы фракции «Слуга народа» Давида Арахамии, Шефир жив и здоров, но находится в состоянии шока.