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На Украине создадут самую большую карту страны из колбасы

Lenta.ru
21 минуту назад

На трассе Одесса-Киев возле въезда в поселок Любашевка пройдет фестиваль колбасы, во время которого планируется поставить новый рекорд — создать самую большую карту Украины из колбасной нарезки. Об этом сообщает Timer-odessa.

На Украине создадут самую большую карту страны из колбасы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации издания, фестиваль в Одесской области будет приурочен к 231-й годовщине поселка. Гости смогут поучаствовать в дегустациях и различных мастер-классах, а также посмотреть концерты и представления. В частности, зрителям прочтут стихотворение «Ода колбасе» и представят шоу живых скульптур «Богдан Хмельницкий». В конце мероприятия организаторы обещают праздничный фейерверк.

В конце августа сообщалось, что швейцар в одном из ресторанов Львова прокричал лозунг «Слава Украине!» более миллиона раз и попал в Книгу рекордов страны в категории «Государственность». Автора рекорда зовут Николай Панченко. Он устроился швейцаром в ресторан «Криивка» в 2007 году и с тех пор приветствовал гостей исключительно лозунгом «Слава Украине!».

Ранее стало известно, что власти Украины потратили более 170 миллионов гривен (474 миллиона рублей) на закупку гигантских флагов к юбилею независимости страны. Это обойдется местным властям в 24,5 миллиона гривен (68 миллионов рублей). Эксперты StateWatch заметили, что на эту сумму можно было бы приобрести 338,6 тысячи доз вакцины от коронавируса.

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