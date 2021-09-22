На помощника Зеленского совершено покушение

На помощника президента Украины Сергея Шефира. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

Фото: официальное интернет-представительство Президента Украины/president.gov.ua официальное интернет-представительство Президента Украины/president.gov.ua

Факт нападения подтвердило МВД республики – там говорят, что машину первого помощника Владимира Зеленского обстреляли под Киевом.

«Только что недалеко от деревни Лесники было совершено покушение на Сергея Шефира. Его водитель получил ранения, в самого Сергея попало три пули», - написал депутат Верховной рады Евгений Шевченко в своем Телеграм-канале.

Еще депутат добавил, что водитель находится в очень тяжелом состоянии, его поместили в отделение реанимации одной из больниц. Сам Шефир в результате произошедшего ранений не получил, отметил Шевченко.

Также к настоящему моменту известно, что Шефир ехал на автомобиле из дома на работу. Путь пролегал через лес, где его ожидали злоумышленники. С разных сторон автотрассы были произведены несколько автоматных очередей. В общей сложности неизвестные выпустили около 12-15 пуль по машине, сообщает Obozrevatel.com.