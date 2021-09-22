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Помощника Зеленского расстреляли под Киевом

Анна Безрукова
41 минуту назад

На помощника президента Украины Сергея Шефира. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

На помощника Зеленского совершено покушение
Фото: официальное интернет-представительство Президента Украины/president.gov.uaофициальное интернет-представительство Президента Украины/president.gov.ua

Факт нападения подтвердило МВД республики – там говорят, что машину первого помощника Владимира Зеленского обстреляли под Киевом.

«Только что недалеко от деревни Лесники было совершено покушение на Сергея Шефира. Его водитель получил ранения, в самого Сергея попало три пули», - написал депутат Верховной рады Евгений Шевченко в своем Телеграм-канале.

Еще депутат добавил, что водитель находится в очень тяжелом состоянии, его поместили в отделение реанимации одной из больниц. Сам Шефир в результате произошедшего ранений не получил, отметил Шевченко.

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Также к настоящему моменту известно, что Шефир ехал на автомобиле из дома на работу. Путь пролегал через лес, где его ожидали злоумышленники. С разных сторон автотрассы были произведены несколько автоматных очередей. В общей сложности неизвестные выпустили около 12-15 пуль по машине, сообщает Obozrevatel.com.

Напомним, Сергей Шефир занял должность первого помощника президента Украины в конце мая 2019 года. Также является учредителем и директором «Студии Квартал 95», украинской компании по организации концертов и производству аудиовизуального контента, сценаристом и продюсером.

В мире,Владимир Зеленский,Евгений Шевченко,Верховная Рада,МВД,
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