В Китае выявлен новый очаг коронавируса

В городе Харбин выявлены три новых случая заражения коронавирусом

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В Китае выявлен новый очаг распространения COVID-19. В городе Харбин выявлены три новых случая заражения коронавирусом, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Госкомитет здравоохранения КНР.

В целях предотвращения дальнейшего распространения инфекции городские власти на неделю закрыли детские сады и средние школы, кинотеатры, спортивные залы, начали кампанию массового тестирования населения. Жителям рекомендуют не ездить на общественном транспорте, по возможности не выходить из дома. Ряд районов Харбина объявлен зоной «среднего риска заражения».