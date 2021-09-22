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В КНР выявлен новый очаг распространения COVID-19

BFM.RUиещё 2
33 минуты назад

В городе Харбин выявлены три новых случая заражения коронавирусом

В Китае выявлен новый очаг коронавируса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В Китае выявлен новый очаг распространения COVID-19. В городе Харбин выявлены три новых случая заражения коронавирусом, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Госкомитет здравоохранения КНР.

Раскрыто истинное происхождение коронавируса

В целях предотвращения дальнейшего распространения инфекции городские власти на неделю закрыли детские сады и средние школы, кинотеатры, спортивные залы, начали кампанию массового тестирования населения. Жителям рекомендуют не ездить на общественном транспорте, по возможности не выходить из дома. Ряд районов Харбина объявлен зоной «среднего риска заражения».

С начала пандемии в Китае зафиксировано почти 96 тысяч случаев заражения коронавирусом, более 4,5 тысячи смертей от связанных с ним заболеваний.

В мире,Интерфакс,
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